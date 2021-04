Getty Images

A família real de Inglaterra continua a prestar homenagem ao duque de Edimburgo, que morreu no passado dia 9 de abril, aos 99 anos. Desta vez foi a princesa Eugenie quem recorreu às redes sociais para lembrar o avô e revelar um pouco do seu lado mais pessoal, que só a família conhecia.

“Querido avô,

Todos sentiremos a tua falta. Ficarias tão sensibilizado com todas as homenagens que te têm sido feitas nos últimos dias. Pessoas que se lembram de estar sentadas ao teu lado num jantar, ou de te apertar a mão uma vez, que se lembram de dizer olá de passagem ou o significado que o prémio Duque de Edimburgo [atribuído a pessoas que de alguma forma se distinguem nas suas áreas] tem para elas.

Lembro-me de aprender a cozinhar, pintar e o que ler contigo. Lembro-me de rir das tuas piadas e de fazer perguntas sobre a tua vida espetacular e os tempos na marinha. Lembro-me de queimar as salsichas e de tu me ajudares a salvar o dia. Lembro-me das tuas mãos, do teu riso e da tua cerveja favorita.

Vou lembrar-te junto dos teus filhos, netos e bisnetos. Obrigada pela tua dedicação e amor por todos e especialmente pela avó, de quem cuidaremos por ti. Com todo o meu amor”, escreveu a jovem no Instagram, onde também publicou duas fotografias que retratam a relação cúmplice que tinha com o avô.

O funeral do marido da rainha Isabel II está marcado para o próximo sábado, dia 17 de abril.