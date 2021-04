Instagram

Rute Marques esteve esta quarta-feira, 14 de abril, à conversa com Júlia Pinheiro. Depois de dez anos longe do pequeno ecrã, a antiga modelo e apresentadora de televisão, agora com 50 anos, recordou o sucesso no mundo da moda, nos anos 90, e ainda apresentou o seu novo projeto.

Trata-se de um canal de Youtube, intitulado Rute Marques… a viagem começa aqui, e centra-se no desenvolvimento pessoal e numa vida mais saudável, áreas às quais se tem dedicado nos últimos tempos.

Veja a entrevista: