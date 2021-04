Getty Images

É oficial, Sara Carbonero e Iker Casillas estão divorciados. A informação é avançada pela publicação espanhola Diez Minutos que avança ainda com alguns pormenores acordados.

De acordo com a revista, a jornalista ficará com as custódia dos filhos, Martín, de sete anos, e Lucas, de quatro, e o antigo jogador de futebol manterá um regime de visitas flexível.

Sara e os filhos deverão ir viver para a casa de campo, comprada em família, em La Finca, em Pozuelo de Alarcón, e Iker Casillas manter-se-á em Madrid.