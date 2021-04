Mirrorpix

Kent Gavin acompanhou o príncipe Filipe, que morreu na passada sexta-feira, 9 de abril, ao redor do mundo durante 30 anos. Como fotógrafo do Daily Mirror, o homem esteve presente em alguns dos mais importantes eventos da família real, testemunhando em primeira mão o famoso bom-humor do marido da rainha Isabel II.

É que, segundo o fotógrafo, em alguns dias o duque de Edimburgo adorava conversar, mas nos restantes, tirar uma fotografia não estava na sua lista de desejos. "Durante as minhas experiências com ele, descobri que às vezes tínhamos um ótimo relacionamento e outras vezes era um pouco gélido. Eu gostava dele. Havia dois lados da sua personalidade, mas ele era o que era e nunca mudaria", escreveu, na primeira pessoa, no jornal britânico.

Agora, Kevin Gavin revela o que se passou por trás de algumas das suas fotografias mais irónicas ao longo das décadas como passeios, aniversários, baptizado, entre outras. Por exemplo, em 1976 Isabel II e o príncipe Filipe visitam o edifício do Daily Mirror em Holborn, em Londres, e o fotógrafo lembra-se que ambos foram fotografados a rirem-se da sua gravata. "O senhor Gavin usou essa gravata para uma aposta?", brincou o príncipe Filipe. .

Já no baptizado do príncipe William, em 1982, Kevin apercebeu-se que faltava uma fotografia com a rainha Isabel II a segurar o neto, uma vez que também era o aniversário da rainha. "A princisa Diana disse: 'Mãe, mãe, saia por favor'" e depois colocou o seu gim tónico na mesa. O príncipe Filipe estava a rir loucamente a perguntar como é que se tinham esquecido de uma das fotografias principais", contou.

Em 1994, a rainha Isabel II e o príncipe Filipe foram festejar o 50º aniversário do desembarque na Normandia. "A imagem que eu queria era a rainha sozinha entre as lápides. Chovia torrencialmente, mas a Rainha largou o guarda-chuva, que era adorável. Eu disse: 'Senhor, você se importaria de dar um passo para trás, para que possamos tirar uma foto de Sua Majestade sozinha?'. Ele olhou para mim, riu-se e disse: 'Eu dou sempre um passo para trás'", recordou.

Kevin também acompanhou o 100º aniversário da Rainha-Mãe em 2000. "É uma imagem alegre. Na verdade, eles estavam felizes. Acho que ele [o príncipe Filipe] também queria ter 100 anos", afirmou. Nesse mesmo ano, o casal visitou a Austrália. "Eu fui com eles. Foi uma boa viagem. Nas viagens, eles recebem sempre uma recepção dos media. A rainha Isabel II descia e dizia olá, mas o príncipe Filipe perguntava sempre: 'O que estás ansioso por fazer durante esta viagem?' E ele perguntou quantas câmeras tinha e como iria cobrir isto e aquilo. Ele estava interessado, fascinado em como tudo isto dos media funciona", recordou.

Cinco anos depois, no espectáculo de cavalos, o Royal Windsor Horse Show, Kevin deparou-se com um outro lado do príncipe Filipe, que até disse palavrões. "Ele costumava praticar sempre e eu fui enviado para cobrir isso. Ele desceu da sua carruagem e gritou: 'O que estás a fazer nas minhas terras privadas?'. E eu respondi: 'Senhor, estou numa via pública, como pode ver'. E ele ainda estava na carruagem com o cavalo, olhou por cima do ombro e disse: 'Vai à merda!'", contou.

"Comecei a rir, não sabia o que fazer. De qualquer forma, 30 minutos depois, ele saiu de uma pequena mini-scooter e ele girou ao redor e nós tirámos fotografias incríveis dele a rir. Então ele não ficou muito chateado. Ele percebeu que estávamos em propriedade pública", acrescentou.

Em 2012, no Queen's Diamond Jubilee, para celebrar o reinado da rainha, Kevin Gavin disse que estava trovoada. "Havia duas enormes poltronas de veludo vermelho para a rainha e o duque se sentarem, mas ele iam ficar de pé. Eu disse: 'Senhor, você se importaria de sentar para uma fotografia?'. E ele disse: 'Sr. Gavin, só uma pessoa se vai molhar nesta barcaça - e é você!'. Eu fiquei imerso. E você vê as fotografias da rainha e do duque em pé atrás dessas enormes cadeiras vermelhas, então foi muito engraçado", rematou.