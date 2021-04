Instagram

Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira confirmaram o fim do seu casamento no início de fevereiro, depois de semanas de rumores na imprensa nacional. Desde então, o jornalista já fez vários desabafos sobre esta nova fase da sua vida, nomeadamente na altura em que esteve com os três filhos com aulas online por causa da pandemia. Já a autora do blogue A Pipoca Mais Doce esteve mais resguardada e afastada das redes sociais, assumindo estar a passar por “uma fase menos boa”.

Na última semana, Ana Garcia Martins repôs energias nos Açores, numas férias com os filhos, Mateus, de sete anos, e Benedita, de dois, e agora está de volta em pleno e cheia de vontade de ‘falar’ com os seus seguidores no Instagram. Tanto é que fez uma sessão de pergunta/resposta durante a qual foram abordados vários temas, nomeadamente o da rejeição. Uma seguidora quis saber o que estaria disposta a fazer para ter “alguém” de volta e a blogger respondeu sem rodeios: "As rejeições são como as gripes. Por mais merd*s que a gente invente, só se curam mesmo com o tempo. O resto são só coisas que vamos fazendo para ir tentando esquecer".

Além disso, Ana Garcia Martins refere ainda que, para funcionar, uma relação requer uma “constante adaptação ao outro”. "Não necessariamente mudanças, mas cedências que tornam a convivência mais fácil. Não sei se conseguiria mudar radicalmente tudo aquilo que sou, porque acho que passaria a ser outra pessoa", explica.

Recorde-se que os dois bloggers se casaram em setembro de 2010 e já tinham enfrentado uma crise grave na relação, antes de comemorarem sete anos de união, tendo mesmo acabado por se separar. “A m**** da vida, e a forma acelerada e atribulada como ela vai acontecendo, rouba-nos quase sempre esta capacidade de amar só porque sim, de amar de forma deslumbrada e sem freios. Temos sempre de ter muito cuidado com tudo, temos sempre de ir muito devagar, temos de ter sempre em atenção as intenções dos outros, temos sempre de enquadrar o nosso amor no nosso passado e no passado das outras pessoas, temos sempre de racionalizar tudo o que fazemos e sentimos, sendo que isso é precisamente o oposto de sentir”, desabafou na altura Ricardo Martins Pereira nas redes sociais.

Entretanto os dois acabaram por se reaproximar, foram pais pela segunda vez e ainda no passado mês de setembro trocaram declarações de amor para comemorar mais um aniversário de casamento. “Foi há dez anos. Olho para ela e pergunto-me como consegue estar, hoje, ainda mais bonita, mas, também, mais crescida. É impressionante ver como tudo mudou na nossa vida, nestes dez anos. Tudo o que construímos, criámos, transformámos. Como crescemos, mas soubemos manter a loucura dos miúdos de 20 e tal anos. Só peço mais dez anos assim. Depois, logo vemos como correu”, escreveu O Arrumadinho.