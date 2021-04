Getty Images / Facebook

O radialista francês Philippe Caveriviere descreveu de forma insultuosa o povo português em direto numa rubrica semanal que apresenta na RTL. Quando questionado sobre o país após umas férias, o colunista respondeu: "Fiquei agradavelmente desiludido". E acrescentou em tom depreciativo: "Confinamento às 13h00. Quando se levanta às 12h30, os dias são curtos […] e não é uma brincadeira, no fim de semana, fecha tudo às 13h00 em Portugal. Então o que há a saber é que há uma pequena diferença horária com Portugal, é menos uma hora no relógio e na roupa da população é menos 12 anos, então no máximo os portugueses vestem-se em 2008 e os rapazes colocam gel no cabelo com efeito ‘cimento’ porque eles são portugueses. O resultado é que são todos penteados como Jonathan Daval [um criminoso francês]”.

E nem Cristiano Ronaldo escapou. "Ele é um bom exemplo do mau gosto português porque Ronaldo, o tipo é bilionário e já viram como ele se veste? Ele veste-se de forma dispendiosa, mas mal", afirmou. "Na verdade, todos os jovens portugueses usam óculos dourados e levam tatuagens ‘Only God Can Judge Me’ e t-shirts demasiado apertadas. É estranho que um país inteiro queira parecer com os concorrentes de reality show, é como se houvesse uma criação de gado…”, acrescentou.

Ora, estas afirmações mereceram a resposta de Luís Franco-Bastos na rubrica Informação Privilegiada, na RFM. Saiba tudo AQUI!

E a verdade é que a reflexão chegou a França e ao próprio Philippe Caveriviere, que a partilhou na sua página de Facebook e considerou: “Resposta engraçada e inteligente do meu colega português”. Ora veja: