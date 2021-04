Instagram

Luísa Castel-Branco completou 67 anos esta segunda-feira, 12 de abril, e foi surpreendida pela filha, Inês Castel-Branco, com uma pequena reunião familiar no jardim de sua casa. Para animar este momento de grande alegria, a atriz contratou um músico e a escritora pode dançar com o companheiro, Francisco Colaço.

“A minha mãe linda faz anos e nós fizemos esta surpresa. Não nos víamos desde o Natal. Foi bonito”, escreveu Inês Castel-Branco nos Stories do Instagram, onde partilhou imagens do casal a dançar.

Sendo Luísa Castel-Branco uma doente de risco, por ter vários problemas de saúde, nomeadamente uma doença autoimune, a sua família tem evitado qualquer reunião familiar para a proteger da Covid-19. Este afastamento, embora necessário, já foi mote de vários desabafos da escritora nas redes sociais. Leia aqui!