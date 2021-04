Jennifer Aniston está em processo de adopção de uma menina. A notícia é avançada pela revista Closer que garante que a atriz, de 52 anos, vai ser mãe brevemente.

De acordo com a publicação, este era um desejo antigo da atriz que agora decidiu adotar uma criança do orfanato Casa Hogar Sion, no México.

Fontes revelaram à publicação que o anúncio foi feito durante uma reunião com os antigos colegas da série 'Friends', dos quais é bastante próxima.

A revista avança ainda que o processo de adopção deverá ficar concluído em junho.