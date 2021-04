Visionhaus

Após dez anos, Rhodri Giggs veio a público dar mais pormenores sobre o caso mediático do envolvimento da sua ex-mulher, Natasha Lever, com o seu irmão, Ryan Giggs, quando ainda eram casados. O antigo casal separou-se em 2012 depois de vir à tona o relacionamento de oito anos com o atual técnico da Seleção Galesa, que também era casado.

Durante o podcast 'Anything Goes' de James English, citado pelo Republic World, Rhodri disse que a ex-mulher, com quem tem dois filhos, revelou que, alegadamente, Natasha teve vários casos extraconjugais com 10 jogadores profissionais de futebol, incluindo o irmão, e afirmou que poderia dar nomes.

O homem de 44 anos recordou ainda um incidente que aconteceu um Portugal com um dos jogadores em questão que fugiu de um bar assim que ele entrou. “Depois de tudo o que aconteceu fui para Portugal e estava lá com dois rapazes. Quando entrei no bar um dos rapazes está parado atrás da porta com o seu amigo. Fui até à zona do bar e quando me virei, tudo o que vi foi a porta fechada", relembrou.

Apesar da traição, Rhodri afirmou que agora mantém um relacionamento cordial com a mãe dos seus filhos. "Não podemos andar a brincar, temos filhos juntos", afirmou.

