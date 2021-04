Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, dia 13 de abril, celebra-se o Dia do Beijo e, como tal, Jessica Athayde decidiu "celebrar" a data com uma publicação nas redes sociais.

A atriz, de 35 anos, brincou e partilhou uma imagem onde surge a "beijar" uma fotografia da sua primeira paixoneta, o ator Jake Gyllenhaal.

"Dia do beijo ❤️ cada um safa-se como pode. My first crush Jake Gyllenhaal", escreveu na legenda da imagem que pode ver em baixo.

Na caixa de comentários, foram muitos os fãs que se mostraram divertidos com a partilha da atriz e houve quem confessasse que também tinha uma paixoneta pelo ator.