Casaram no programa da SIC, O Noivo é que Sabe, e vivem agora uma nova fase entusiasmante das duas vidas. Ana Carolina e Tiago serão pais pela primeira vez e estiveram esta terça-feira, dia 13, nas tardes do canal de Paço de Arcos.

Grávida de quatro meses, Ana Carolina conta que a novidade foi apenas partilhada com os pais e avós e recordou o momento em que descobriu estar grávida.

"Ele pôs desodorizante e eu odiei o cheiro e fui para a casa de banho porque não aguentava mais", falando sobre o enjoo que sentiu. Como conta no vídeo acima, Ana Carolina fez o teste de gravidez pelas 5h30 da manhã.

"Pensei que ela me estivesse a enganar porque era de madrugada...", disse Tiago quando foi acordado pela companheira. Depois foi uma alegria imensa no momento que descrevem como "bolha", graças ao contexto de pandemia.

Os nomes para o bebé já estão escolhidos, apesar do sexo ainda não ser conhecido. Salvador se for menino e Maria Carolina se for menina. Os enjoos de Ana Carolina ainda não passaram e Tiago já mudou de desodorizante.