Aos 44 anos, Rita Mendes espera o seu terceiro filho. A DJ ainda não sabe o sexo do bebé, fruto da atual relação com Gui de Campos Luís, mas já tem uma certeza: terá um segundo nome invulgar.

Paulo Fernandes

"Ainda não sabemos se é ele ou ela, mas vai ter Sol como segundo nome", explicou Rita Mendes em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz. De referir que os filhos mais velhos da artista, Afonso Luz, de dez anos, nascido de um relacionamento com o ator Hugo Sequeira, e Matilde Estrela, de oito, da relação com o fotógrafo Hugo Caetano, também têm segundos nomes pouco comuns.

Também Gui de Campos Luís tem dois filhos adolescentes de anteriores relações.

O nascimento do novo membro da família está previsto para o próximo mês de setembro.