Chris Jackson

A família real britânica está de luto e as homenagens sucedem-se. O duque de Edimburgo morreu na passada sexta-feira, 9 de abril, aos 99 anos. Passados três dias, e já depois de ter emitido uma breve nota a lamentar a morte do avô, o príncipe William prestou-lhe uma sentida homenagem nas redes sociais.

Instagram

“O século de vida do meu avô foi definido pelo sentido de servir: o seu país e a Commonwealth, a sua mulher e rainha e a nossa família. Sinto-me grato não apenas por ter tido o seu exemplo para me guiar, mas também pela presença constante na minha vida adulta, nos bons e maus momentos. Serei sempre grato por a minha mulher ter tido tantos anos para conhecer o meu avô e pela simpatia que ele sempre lhe mostrou. Eu nunca vou tomar por garantidas as memórias especiais que os meus filhos têm do seu bisavô a vir buscá-los de carruagem e conhecerem o seu contagiante gosto pela aventura, bem como o seu sentido de humor tão característico”, começa por escrever o duque de Cambridge realçando, assim, a boa relação que o príncipe Filipe tinha com Kate Middleton e os seus três filhos, George, de sete anos, Charlotte, de cinco, e Louis, que completa três no próximo dia 23 de abril.

Reprodução Instagram, DR

“O meu avô era um homem extraordinário e pertencia a uma geração extraordinária. A Catherine e eu continuaremos a fazer aquilo que ele quereria e a apoiar a rainha nos próximos anos. Sentirei a falta do meu avô, mas sei que ele queria que continuássemos com este trabalho”, completa o príncipe William.