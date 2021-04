Foi uma transformação física que durou quatro meses até ser capa da Diogo Piçarra na capa da Men's Health Portugal. Restrições alimentares, exercício físico intenso e horários bem diferentes em tempos de pandemia. O cantor e Mel Jordão, namorada e maquilhadora profissional do artista, estiveram no programa 'Cara Podre', da RFM.

Quando perguntaram a Mel Jordão do que sentiu mais falta durante este período, a maquilhadora não hesitou. "Senti falta de sexo", assinalou de forma descontraída numa conversa animada.

Os quatro meses não foram fáceis. Com a namorada, Diogo Piçarra deitava a bebé às 20h, seguia para o ginásio e regressava às 23h a casa. Corridas às seis da manhã também eram frequentes.

"Estava de rastos. Nem conseguia subir estas escadas. Na fase final, houve uma grande restrição e só podia comer pescada e brócolos, pouco mais do que isso. É algo normal para se fazer uma capa com mais definição de corpo. Vai-se perdendo energia, porque não se está a comer hidratos, não se estão a repor esses níveis. Mas foi só durante uns momentos. Foi na fase final que foi mais difícil, e fiquei mesmo fraco", descreveu o cantor que também teve uma lesão no joelho.