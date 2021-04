Chris Young - PA Images

A rainha Isabel II e o príncipe Filipe estavam casados há 73 anos e houve momentos em que a cumplicidade entre os dois ficou registada em fotografia como é o caso da fotografia acima que foi amplamente partilhada nas redes sociais após a morte do duque de Edimburgo esta sexta-feira, 9 de abril.

Embora tenha sido alegado pelos internautas de que terá sido o resultado de uma partida que o príncipe Filipe fez à mulher, vestindo-se com o uniforme militar e chapéu peculiar, o fotógrafo da imagem, Chris Young, conta uma história diferente: tratou-se de um ataque de abelhas. O incidente aconteceu em 2003 durante um evento no Castelo de Windsor.

Em entrevista à BBC, Chris explicou que tudo estava a correr como o previsto até que um apicultor teve que ser convocado para afastar as abelhas dos convidados e da família real. "Eu tive sorte. Percebi que era um momento humano. Ela estava a rir como uma menina e ele também. Achei que a reação de ambos foi única", relembrou.

O fotógrafo, que era o único presente no evento, acrescentou que os convidados não tinham a certeza se deveriam sair do seu lugar, mas a certa altura tiveram que o fazer rapidamente de forma a evitar algum desastre. A fotografia do momento saiu nas primeiras páginas de alguns jornais no dia seguinte.

