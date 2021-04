Reprodução Instagram, DR

Helena Coelho deu finalmente as boas-vindas ao primeiro filho. A grande novidade foi partilhada pela influencer na sua página de Instagram com um vídeo onde revelou também o sexo do bebé que nasceu esta manhã, dia 10.

No vídeo que pode ver abaixo, é possível ouvir o apoio das enfermeiras e o primeiro do som do bebé. A apresentadora foi mãe de uma menina.

"Este vídeo tem 24 segundos mas resume o trabalho que estive a fazer por mais de 24 horas. Quando achamos que não somos mais capazes, que não suportamos mais dor, que não cabe em nós mais persistência... passamos por um processo destes e tudo muda. Hoje sei que sou capaz de absolutamente T U D O e que virei mãe leoa que já protege a sua cria de tudo e todos, para sempre. Eu e o Paulo vivemos momentos para lá de intensos estes dias, ansiosos para viver o resto da vida a cuidar, amar e proteger... A NOSSA MENINA 🤍 nasceu cheia de saúde, calma, e estamos num ninho de amor absoluto", sublinhou a influencer.

De salientar que Helena Coelho optou por conhecer o sexo do filho apenas na altura do parto. A bebé é fruto do relacionamento da jovem com o personal trainer Paulo Teixeira.