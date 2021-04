1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Bruno de Carvalho tem motivos para celebrar. A filha do antigo presidente do Sporting celebrou esta sexta-feira, dia 9 de abril, o seu 3º aniversário e, nas redes sociais, este não quis deixar passar a data em branco.

Na sua conta oficial do Instagram, Bruno de Carvalho publicou várias fotografias com pormenores do aniversário da pequena Leonor e, na legenda, deixou-lhe uma mensagem.

"Dia da Leonor. Já passaram 3 anos. O espetáculo deve continuar, deixa a festa seguir. Amo-te muito", pode ler-se.

Recorde-se que Leonor é fruto da antiga relação com Joana de Ornelas. O antigo presidente do Sporting é ainda pai de Diana, de seis anos, fruto do relacionamento com Cláudia Dias Gomes, e de Ana Catarina, de 18, da relação com Iryna Yankovich.