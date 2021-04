Morreu o rapper DMX. O músico e ator tinha 50 anos e estava hospitalizado, ligado a máquinas de suporte de vida, há uma semana, na sequência de uma overdose e de um ataque cardíaco.

A notícia foi avançada por vários meios de comunicação e o site Pitchforkmedia, que cita um representante da família.

"É com grande tristeza que anunciamos que o nosso querido DMX, nome de batismo Earl Simmons, faleceu aos 50 anos no hospital White Plains, rodeado pela sua família. O Earl era um guerreiro e lutou até ao fim. Adorava a sua família do fundo do coração e vamos guardar connosco todos os momentos que passámos com ele. A sua música inspirou incontáveis fãs em todo o mundo e o seu legado icónico viverá para sempre", pode ler-se.

Da carreira do rapper fazem parte oito álbuns de estúdio. DMX participou ainda, como ator, em vários filmes, como "Romeo Must Die", "Exit Wounds" e "Cradle 2 the Grave".