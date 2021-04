Instagram

José Carlos Pereira é um pai babado e foi apanhado pela namorada, Inês de Góis, num momento carinhoso com o filho recém-nascido.

O ator e a namorada foram pais no passado dia 1 de abril e, nas redes sociais, ambos têm partilhado algumas imagens destes primeiros dias de vida de Tomás.

No vídeo, José Carlos Pereira surge com o filho ao colo. Enternecida, Inês não resistiu e partilhou as imagens com os seus fãs.

Espreite o momento no vídeo em baixo.