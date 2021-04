Getty Images

Atualmente a viver nos Estados Unidos, o príncipe Harry estará a preparar-se para rumar até ao Reino Unido nas próximas horas para marcar presença nas cerimónias fúnebres do avô, o duque de Edimburgo. A informação é avançada pelo jornal Daily Mail, citando uma fonte da realeza britânica.

"O Harry fará o possível para voltar ao Reino Unido e estar com a sua família. Ele não vai querer nada mais do que estar lá para a sua família, e particularmente para a sua avó, durante este período terrível", começou por revelar a fonte.

Já quando à mulher do príncipe, Meghan Markle - que se encontra grávida do segundo filho do casal - esta poderá permanecer nos Estados Unidos. "A Meghan está grávida, ela precisará de seguir os conselhos dos seus médicos sobre se é ou não seguro viajar, mas eu acho que o Harry definitivamente irá", acrescentou.

Recorde-se que segundo a imprensa internacional, o duque de Edimburgo não terá tido conhecimento da polémica em torno da entrevista concedida pelo casal a Oprah Winfrey face ao seu estado de saúde debilitado.