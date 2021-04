Pool/Samir Hussein

Depois ter sido tornada pública a notícia da morte do duque de Edimburgo, o príncipe William de Inglaterra e Kate Middleton manifestaram o seu pesar através de uma nota divulgada na página oficial de Instagram do Palácio de Kensington.

"Foi com profunda tristeza que Sua Majestade, a Rainha, anunciou a morte do seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo. Sua Alteza Real morreu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor. A Família Real junta-se às pessoas de todo o mundo para lamentar a sua perda. Novos anúncios serão feitos na devida altura", pode ler-se no comunicado.

Recorde-se que o marido da rainha Isabel II esteve hospitalizado durante 28 dias, entre fevereiro e março deste ano, tendo sido submetido a uma cirurgia ao coração.