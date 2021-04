O divórcio de Vanessa Martins e Marco Costa deixou os internautas por ter surgido numa altura em que nada o indicava.

Depois de os dois terem falado publicamente sobre o assuno uma e outra vez (ora recorde), parece que a influencer já se voltou a apaixonar - algo que já tinha mencionado ter vontade (saiba mais aqui).

Segundo parece quem conquistou o coração de Vanessa foi o ex-concorrente do reality show 'Like Me', Miguel Ângelo. Embora se mantenham discretos, alguns pormenores parecem confirmam que o amor está no ar.

Recentemente os dois partilharam fotografias de umas férias na neve, na mesma zona, na Eslovénia, e a influencer não escondeu o 'olhar apaixonado' numa das últimas fotografias do jovem de 27 anos. Ora veja abaixo.