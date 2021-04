Para se falar da filha, tem de falar-se da mãe. Esta é muitas vezes a realidade das personalidades mais ricas do mundo: um fortuna herdada na família. Numa lista recente da Forbes com as dez mulheres mais ricas do mundo é Françoise Bettencourt-Meyers que ocupa a primeira posição. A francesa herdou a fortuna da mãe, Liliane Bettencourt, que detinha de forma indiscutível a gigante de cosméticos, L'Oréal.

Eugene Schueller fundou a L'Oréal e o controlo passou mais tarde para a sua única filha, Liliane Betterncourt ,que acabou por trabalhar durante toda a sua vida na empresa. Liliane ficou órfã de mãe aos cinco anos e aos 15 começou a trabalhar indústria ao misturar ingredientes e colocar manualmente as etiquetas na embalagens. Já casada, Liliane herdou a fortuna do pai aos 35 anos com 30,5% de ações da L'Oréal e a relação com a sua filha, Françoise, nunca foi fácil.

AFP Contributor

A batalha legal entre mãe e filha que fez correr muita tinta

A relação entre ambas era alegadamente fria, mas piorou quando Françoise descobriu que a mãe, Liliane, aos 86 anos mantinha uma amizade com François-Marie Banier, de 61. Juntos tinham a espetáculos de arte e peças de teatro. O fotógrafo, tinha assumido a sua homossexualidade, introduziu a mulher mais rica do mundo a vários e atores e personalidades. Liliane Betterncourt tinha habitualmente uma postura privada.

Tudo piorou quando Françoise descobriu que a mãe fazia doações avultadas de dinheiro e oferecia obras de arte ao fotógrafo que, na sua soma, ultrapassariam os mil milhões de euros. Em 2008, Françoise moveu um processo contra Banier acusando-o de abusar da fragilidade da mãe, herdeira dos cosméticos L'Oréal. Françoise pediu ainda que a mãe ficasse sob a sua tutela.

Liliane não gostou de ser pressionada para fazer um exame psicológico e de ter visto o seu nome em todos os jornais de França, ressentindo ainda mais a filha segundo a Vanity Fair. Mãe e filha deixaram de se falar e batalha legal terminou em 2011, quando Françoise passou a administrar fortuna da mãe.

Liliane morreu em 2007, aos 94 anos, depois de lutar alguns anos contra a Parkinson e a demência. Françoise herdou os 33% das ações da família na L’Oréal, ações na Nestlé, joias e pedras preciosas e inúmeras residências em várias cidades do globo. É a mulher mais rica do mundo e está na administração da empresa desde 2007