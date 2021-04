Europa Press Entertainment

Muita tinta tem corrido na imprensa espanhola acerca da recente separação de Sara Carbonero e Iker Casillas, depois de mais de uma década de vida comum. Embora os dois tenham mostrado vontade de proteger os filhos – Martín, de sete anos, e Lucas, de cinco – neste momento delicado, emitindo um comunicado comum, a verdade é que as polémicas não param de surgir.

>> SARA CARBONERO E IKER CASILLAS: CIÚMES, TRAIÇÃO E ‘AMIGA ESPECIAL’ TERÃO DITADO O FIM DO CASAMENTO

O antigo guarda-redes do Real Madrid e do Futebol Clube do Porto está a ser acusado de trair a jornalista e de não ter sido um marido presente, nomeadamente na fase em que ela lutou contra um cancro dos ovários. O próprio assumiu, há meses, que não a ajudou tanto quanto deveria.

Contudo, os dois mantêm a postura discreta que sempre tiveram, optando por não alimentar polémicas e até mostrando que mantém uma boa relação. No passado dia 19 de março, data em que se assinalou o Dia do Pai, Sara Carbonero elogiou o ex-marido e agora coube a Casillas mostrar-se carinhoso com a ex-companheira.

>> EX-AMANTE DE IKER CASILLAS ACUSA-O DE SER “MENTIROSO, FORRETA E EGOÍSTA”

“Lindíssima”, comentou numa fotografia onde a jornalista espanhola se mostra com uma maquilhagem arrojada. Ela que habitualmente centra a sua atenção nos olhos, optando por cores escuros, que contrastam com os nudes na boca, desta vez apostou num batom roxo que não passou despercebido.