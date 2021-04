Kevin Winter

Ozzy Osbourne está a causar polémica devido às suas recentes declarações. O músico, que revelou ter sido diagnosticado com Parkinson no ano passado, contou que dispara contra pássaros e gatos que aparecem no seu jardim de forma a manter-se "são".

"Quando comecei a fazer isto não conseguia disparar. Agora há gatos e pássaros mortos a cada minuto", revelou numa entrevista a uma estação de rádio, de acordo com o Daily Mail.

De notar que, anteriormente, Ozzy Osbourne já tinha trabalhado com a organização não governamental dos direitos animais, PETA.