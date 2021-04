Getty Images

Apesar de Irina Shayk ter sido vista recentemente com ex-companheiro Bradley Cooper, com quem tem uma filha em comum, Lea de Seine, de três anos, a modelo assegurou que está muito bem solteira e que não está à procura de um relacionamento.

Em entrevista para o Sunday Times, a russa de 35 anos, que também teve um relacionamento com Cristiano Ronaldo, disse que não precisa de um homem na sua vida. "Eu nunca pensei que precisava de um homem na minha vida para me sentir completa como mulher. Talvez seja algo que tenha a ver com a perda do meu pai numa idade jovem e lidar com isso. Se eu posso viver sem o meu pai desde os 14 anos, posso viver sem um homem", disse. O pai de Irina, Valery Shaykhlislamov, era mineiro e morreu com um grave problema nos pulmões.

“Eu acredito na tradição do casamento, mas devo sair à procura de um marido? Nem pensar!", afirmou. "É melhor ele encontrar-me no meu sofá a ver Netflix porque eu não vou a lugar nenhum à procura dele", brincou.

No entanto, Irina Shayk não fecha totalmente as portas ao amor. "Acho que é tudo uma questão de tempo até encontrar a pessoa certa. Se acontecer, estou aberta para isso”, contou.

"Acabei de fazer 35 anos e estou a descobrir-me sendo livre e realmente a fazer o que quero fazer. E num relacionamento, para mim, é tão importante que tu faças as coisas por amor. (...) Não precisas de te moldar ou filtrar para nenhum homem. Eu tive isso num relacionamento e agora, sendo solteira, posso recuar e dizer: 'Esta é quem eu sou’. Não mudes quem tu és por alguém porque isso não vai funcionar”, acrescentou.