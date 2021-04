Instagram

Paul Ritter morreu esta terça-feira, 6 de abril, aos 54 anos. O ator, que ficou conhecido pelo seu papel na série britânica The Friday Night Dinner, mas também pela participação no filme Harry Potter e o Príncipe Misterioso, lutava contra um cancro no cérebro.

“É com uma enorme tristeza que confirmamos que Paul Ritter morreu na noite passada", informou o seu agente em comunicado. “Ele morreu, pacificamente, na sua casa e ao lado da mulher, Polly, e dos filhos, Frank e Noah", lê-se ainda.