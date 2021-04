Instagram

Em maio de 2019, Sara Carbonero anunciou ao mundo que estava a passar por um momento difícil ao nível da saúde: lutava contra um cancro nos ovários. Já depois de ter ultrapassado com sucesso os primeiros tratamentos, a jornalista espanhola, que na altura vivia no Porto, decidiu gravar para sempre no seu corpo uma palavra bem portuguesa – saudade.

Há dias, a agora ex-mulher de Iker Casillas – os dois anunciaram recentemente o fim da união de dez anos e os rumores de traição ganharam eco na imprensa espanhola – mostrou aos seus fãs a tatuagem numa fotografia partilhada no Instagram. Na legenda escreveu apenas: “Não é o lugar, é a perspetiva”.

O antigo guarda-redes do Futebol Clube do Porto e Sara Carbonero são pais de dois rapazes: Martín, de sete anos, e Lucas, de quatro.