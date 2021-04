Instagram

Tomás, o primeiro filho em comum de José Carlos Pereira e Inês Góis nasceu na passada quinta-feira, 1 de abril. Nas redes sociais, o ator e médico já partilhou várias imagens do recém-nascido e agora decidiu brindar os seus fãs com uma fotografia tirada no primeiro encontro entre Tomás e o irmão mais velho, Salvador, de quatro anos, nascido de uma anterior relação com Liliana Aguiar.

“Todos juntos agora. Boa noite e boa semana a todos…”, escreveu na legenda.

