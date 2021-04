Facebook

Anabela Santana, antiga participante do programa de sucesso da SIC Casados À Primeira Vista, prepara-se para ser mãe pela primeira vez. A notícia foi revelada pela própria nas suas redes sociais, onde partilhou um pequeno vídeo (ver abaixo) gravado durante uma ecografia. “Coração Santana Calado”, escreveu a jovem nas imagens, referindo-se ao batimento cardíaco que é possível ouvir.

De referir que Anabela Santana se casou com o barbeiro Lucas Rocha, mas a relação não funcionou e os dois acabaram por se divorciar. Já depois de participar no programa, a cozinheira encontrou o amor ao lado de Francisco Calado, um amigo de longa data, como explicou no programa das manhãs da SIC. Recorde no vídeo abaixo: