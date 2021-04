Reprodução Instagram, DR

Marta Melro falou sem medos de um tema que pode ser bastante sensível a todas as mulheres: a pressão que a sociedade impõe em "ser mãe".

A atriz, que não tem filhos, fez questão de realçar que este pode ser um assunto desconfortável para muitas mulheres. Nesse sentido, a pergunta "quando vais ser mãe?" devia ser evitada, confessou na publicação que fez nas redes sociais.

"Porque uma pergunta inofensiva e, acredito eu, sem maldade, pode não querer ser respondida, ou sequer justificada", começou por explicar.

"Vi esta mensagem [da foto abaixo] e lembrei-me das milhares de vezes que já tive de responder a isto, e embora a mim não magoe, sei que é uma questão difícil para algumas mulheres", continuou.

"Nos últimos tempos tenho falado disso com algumas, que realmente sofrem de cada vez que essa pergunta lhes é colocada. Nunca sabemos a verdadeira vida das pessoas e se tivermos mais sensibilidade podemos evitar causar desconforto a alguém não colocando determinadas questões", rematou.

Nos comentários foram várias as mulheres que se identificaram com as palavras da atriz e se mostraram concordantes com a mensagem.

