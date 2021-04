Dimitrios Kambouris

Drew Barrymore está longe de voltar a filmes e séries e tem agora um programa de televisão de sucesso. Recentemente, a atriz e apresentadora foi fotografada nas ruas de Nova Iorque com um visual descontraído, mas houve um pormenor que saltou à vista...

Tal como pode ver nas imagens acima, Drew Barrymore surge na rua com t-shirt e umas calças cinzentas, com uma mochila e uma máscara dado o contexto de pandemia. Tal como mostram as fotos, a atriz surge descalça e sem meias ao andar no pavimento.

Recentemente, no seu talk show, falou sobre a sua imagem e que nunca tocou no seu rosto e que gostaria de continuar assim.