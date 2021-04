Um mês depois de ser pai, Vítor Baía testou positivo à Covid-19. Segundo o jornal Record, outros elementos da SAD do FC Porto também ficaram infetados.

Depois de Fernando Gomes, administrador da SAD azul e branca, Vítor Baía e Luís Gonçalves, diretor geral do FC Porto, estão infetados segundo a imprensa. De acordo com o site Mais Futebol, ambos deverão ter alta nos próximos dias, já que estão perto de concluir o período de isolamento obrigatório.

Recorde-se que o ex guarda-redes foi pai no passado dia 22 de fevereiro e veio juntar-se a Rodrigo, de dois anos, também fruto do casamento com a nutricionista Andreia Santos. O antigo guarda-redes do Futebol Clube do Porto é ainda pai de Diogo, de 27, Beatriz, de 23, e Afonso, de 13, de relacionamentos anteriores.

Reprodução Instagram, DR