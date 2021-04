É aos 76 anos que Io Appolloni decide mudar a sua vida por completo. A atriz que participou na experiência social da SIC, Amigos Improváveis, quer desfazer-se de todos os seus bens e viver confortavelmente num hotel.

“Já fiz o inventário. Quero vender a quinta, a casa e o recheio, mas creio que um imóvel deste tipo tem de ser vendido a nível internacional”, contou à TV Guia. "Quero vender com o recheio a quem o saiba estimar", sublinhou a atriz.

Io pede quase 1 milhão de euros (950 mil euros) pela quinta em Palmela com seis quartos e uma subcave. Tem uma área bruta construída de 964 m2 e foi desenhada João Rosado Correia, ex-ministro do Ambiente. " Hoje, tenho 38 oliveiras, cinco delas milenares, que fui buscar ao Alqueva, imensos limoeiros, uma horta com 1.350 m2 com rega automática, um relvado com 500 m2 e três entradas na propriedade”, adiantou.