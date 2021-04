Jennifer Coolidge confessou pela primeira vez uma história que viveu no passado no Havai. As revelações foram dadas no programa de daytime de Kelly Clarkson.

Depois de explicar que está atualmente no Havai, depois de vários projetos ficarem suspensos por conta da Covid-19, a atriz de 59 anos recordou um dos momentos mais memoráveis que viveu no estado americano quando era mais nova.

"Quando viajas de férias sozinha, podes criar uma identidade totalmente diferente. E foi no Havai que acabei por conhecer dois homens que eram melhores amigos, e que eu achei, muito atraentes", começou por contar.

A atriz teve então uma ideia que pôs em prática. "Eu disse que tinha uma irmã gémea e envolvi-me com eles ao mesmo tempo [sem eles saberem]", revelou perante os risos da apresentadora. Jennifer Coolidge conseguiu manter a mentira durante duas semanas, antes de regressar a casa.