Paulo Vintém está de luto. A notícia foi partilhada pelo próprio nas suas redes sociais, onde prestou homenagem à sua avó.

“Minha avó... Tenho uma montanha de boas recordações contigo, que vou guardar para sempre. Das nossas férias em Melides, da tua tarte de pinhão, de te arreliar e de ficares irritada com isso... Há um ano que não te podíamos tocar e as visitas eram distantes para te proteger, mas tiveste sempre amor à tua volta. Amor de verdade. Vou passar mais tempo com o avô e vou sentir a tua falta”, escreveu o cantor e ator, de 41 anos, no Instagram.

Na caixa de comentários da publicação choveram mensagens de apoio, sobretudo por parte de colegas, como Vítor Fonseca, mais conhecido por Cifrão, Pedro Barroso, Rita Pereira, Gisela João, Tiago Teotónio Pereira ou Diana Chaves.