Glória Pires não conseguiu esconder a emoção ao anunciar nas redes sociais que o seu marido, Orlando Morais, está de volta a casa depois de um internamento em que a família chegou a temer pela sua vida. O músico testou positivo à Covid-19 e acabou por ter outras complicações associadas que o deixaram bastante debilitado.

Após momentos de grande angústia vividos nos últimos dez dias, a famosa atriz brasileira agradeceu toda a “energia positiva e orações” recebida.

Por sua vez, apesar de ainda estar bastante cansado e com voz fraca, Orlando Morais declarou todo o seu amor pela mulher, deixando claro que ela foi o grande motor da sua recuperação. “Quero agradecer à minha família, à minha mãe, em especial. Agradecer aos meus filhos, Cleo, Antonia, Ana, Bento, aos meus irmãos. E agradecer a você, Glória, que respirou e soprou no meu pulmão no momento mais difícil. Fez-me voltar. Eu amo-te muito. Dedico-te a minha vida", afirmou antes de sair do hospital.

Mais tarde, o compositor acrescentou: “Glória, não é obrigado o que eu te quero dizer, também não é um simples eu amo-te… Você entrou dentro de mim e soprou no meu pulmão no momento derradeiro. Colocou meu coração nas suas mãos, e me fez voltar a viver. Minha vida é sua!”.

Veja o momento em que Orlando Morais deixou o hospital: