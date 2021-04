1 / 4 Twitter 2 / 4 Twitter 3 / 4 Twitter 4 / 4 Twitter

Todos os olhares se voltam para Letizia quando aparece em público e, naturalmente, todos os seus gestos são analisados ao pormenor. E um dos maiores críticos no que toca ao comportamento da rainha de Espanha é o jornalista Jaime Peñafiel, que raramente perdoa qualquer desvio.

Desta vez, o especialista em realeza destacou três erros de protocolo cometidos pela monarca durante um jantar de gala na recente visita oficial a Andorra. "Que vergonha. Tinha que ir ao jantar presidido pelo co-príncipe de Andorra, o bispo de Urgell, vestida de forma tão provocadora?", começou por escrever no site LOC, referindo-se ao corpete cor-de-rosa com plumas e decote cai-cai.

Além disso, Peñafiel destacou mais dois erros da mulher do rei Felipe VI: brindou com máscara e não bebeu. "Será que no protocolo do Palácio da Zarzuela não há ninguém que possa aconselhar a consorte real como se brinda num jantar de gala?", questionou, antes de explicar: "Primeiro há que tirar a máscara e depois levar o copo aos lábios ainda que não se faça intenção de beber. Letizia errou nestes dois pontos. Brindou com a máscara posta e colocou o copo diretamente na mesa sem ter levado o copo aos lábios".

O conhecido especialista em realeza não esconde que não morre de amores por Letizia de Espanha e diz mesmo que esta “não respeita o marido”.