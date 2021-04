Facebook

No passado fim de semana os telespetadores da SIC ficaram preocupados com João Paulo Sousa que, depois de apresentar o Olhá SIC! na manhã de domingo, dia 28, foi obrigado a ausentar-se do Domingão Especial Páscoa para recuperar de uma gastroenterite.

Entretanto, nas redes sociais, o ator e apresentador de televisão deixou uma mensagem para tranquilizar os seus fãs e até já viajou para a Madeira. “Em trabalho, para descanso e lazer mas acima de tudo com muito prazer, regresso à ilha da Madeira”, explicou.

A sua mulher, Adriana Gomes também o acompanhou e o casal aproveitou estas miniférias para namorar. Espreite as fotos:

1 / 3 Instagram 2 / 3 Instagram 3 / 3 Instagram

A vista do quarto de hotel onde o casal está instalado: