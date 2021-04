Tiago Caramujo

Já nasceu o primeiro filho em comum de José Carlos Pereira e Inês de Góis. A novidade foi partilhada pelo médico e ator na sua página de Instagram.

“Obrigado Inês e obrigado Deus por me darem o privilégio de voltar a sentir este Amor. O Tomás nasceu as 00h01 de dia 1 de Abril. Neste dia das mentiras está será a Verdade mais maravilhosa de todas, e celebrarei este dia todos os anos da minha Vida, e da tua. Sê bem-vindo meu filho… Que o mundo te receba em Paz”, escreveu na legenda da primeira fotografia do bebé. Ora espreite:

Instagram

Recorde-se que Tomás vem juntar-se a Salvador, de três anos, fruto da anterior relação de José Carlos Pereira com a empresária Liliana Aguiar.

VEJA AQUI MAIS FOTOS DO BEBÉ!