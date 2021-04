Morreu João Acaiabe. O ator que ficou conhecido pelo seu papel como o 'Tio Barnabé', do "Sítio do Picapau Amarelo", morreu em São Paulo, na noite desta quarta-feira, dia 31 de março, aos 76 anos.

O artista tinha testado positivo para Covid-19 no passado dia 15 de março, tal como adiantou a própria família.

Da longa carreira do ator faziam parte as participações em 'O Sítio do Picapau Amarelo', entre 2001 e 2006 e no remake da série juvenil de sucesso 'Chiquititas', entre 2013 e 2015.