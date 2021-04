Instagram

Orgulhosos, Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva não resistiram a partilhar nas respetivas páginas nas redes sociais imagens dos primeiros passos do seu filho mais novo, Eduardo, de 11 meses.

Os pequenos vídeos foram gravados esta quarta-feira, 31 de março, e mostram o menino a caminhar sozinho pela sala. “Step by Step [em português: passo a passo]”, foi a legenda escolhida pela apresentadora do Fama Show para descrever este momento. “Aí vai ele!”, escreveu, por sua vez, o antigo jogador de râguebi. Veja as imagens:

De referir que o casal, que oficializou a sua relação a 6 de julho de 2013 no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa, depois de cinco anos de namoro, são ainda pais de Diana, de sete anos, Frederica, de cinco, e Carolina, de três.