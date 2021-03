Imagina um milhão de pessoas atrás de si? Enquanto acorda, enquanto almoça, enquanto passeia... É que algumas figuras públicas portuguesas já conquistaram este número de seguidores nas redes sociais.

O grupo não poderia ser mais heterógeneo e diferente, o que prova que no mundo da Internet não há uma regra certa para o sucesso.

A única coisa que estas mulheres têm em comum é mesmo o número de seguidores, que superou o um milhão. Ou está quase lá.

Comecemos pela mulher mais seguida, Sara Sampaio, a modelo portuguesa da Victoria's Secret e que vive nos Estados Unidos da America, conta com 7 milhões de seguidores na rede social. A conterrânea e atriz da famosa série, NCIS: L.A, Daniela Ruah, também já superou este número e conta atualmente com 1,1 milhões.

Voando até terras portuguesas encontramos a incontestável Dolores Aveiro, a matriarca da família Aveiro é a portuguesa a residir no país com mais seguidores, 2,2 milhões. A filha, Katia Aveiro, também não lhe fica muito atrás com 1,2 milhões.

Já no mundo da televisão, Rita Pereira e Cristina Ferreira contam as duas com 1,5 milhões de seguidores. Seguidas de Cláudia Vieira, com 1,1 milhões e Jessica Athayde, com 1 milhão.

A grande surpresa da lista é a caçula Margarida Corceiro, que com apenas 18 anos, está quase a atingir o 1 milhão de seguidores. Atualmente, a namorada de João Félix conta com 999 mil seguidores.

Percorra a galeria abaixo e veja as fotografias das mulheres portuguesas mais influentes, por ordem decrescente.

