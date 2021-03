Getty Images

Na polémica entrevista a Oprah Winfrey, Meghan Markle e o príncipe Harry de Inglaterra fizeram várias revelações inesperadas, entre as quais o casamento secreto três dias antes da cerimónia oficial, que decorreu na capela de Saint George, no Castelo de Windsor.

"Ninguém sabe isso, mas nós ligámos ao arcebispo e dissemos: 'Esta coisa, este espetáculo é para o mundo, mas nós queremos a nossa união, entre nós [...] Os votos que temos emoldurados no nosso quarto são de nós os dois no pátio com o arcebispo da Cantuária", contou a duquesa de Sussex na altura.

Entretanto, o assunto tem gerado alguma controvérsia nas imprensa internacional e o arcebispo da Cantuária manifestou-se pela primeira vez sobre o tema.

Numa entrevista ao jornal italiano La Repubblica, Justin Welby explicou que o casamento legal teve lugar no sábado, 19 de maio de 2018, em Windsor, fazendo questão ainda de frisar: “Mas não direi o que aconteceu em qualquer uma das outras reuniões”.

“Não importa com quem é que estou a falar. Tive uma série de reuniões privadas e pastorais com o duque e a duquesa antes do casamento”, continuou. “O casamento legal aconteceu no sábado. Eu assinei a certidão de casamento, que é um documento legal, e teria cometido um crime grave se a tivesse assinado sabendo que era falsa”, completou.