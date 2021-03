Esta quarta-feira, dia 31 de março, a filha de Travis Barker decidiu usar o pai como "cobaia". A jovem, de 15 anos, fez um video para o seu Instagram a mostrar as bases da marca KVD beauty, que prometem cobrir qualquer imperfeição da pele.

Alabama maquilhou então o rosto do pai, nas zonas onde este tem tatuagens e mostrou que, de facto, as bases conseguem fazer "desaparecer" as tatuagens. A eficácia destes produtos de maquilhagem surpreendeu não só pai e filha como os fãs da família.

"Esta fórmula deixou-nos chocados", escreveu na legenda da publicação.

Espreite o video em baixo.

Allen Berezovsky