Depois de deixarem Inglaterra, Harry e Meghan Markle somaram contratos lucrativos com a Spotify e a Netflix. O irmão de William também já conseguiu um novo emprego e, ao lado de Meghan Markle, preparam-se para receber o segundo bebé, a primeira menina do casal.

Segundo o PageSix, Meghan Markle quer que a bebé nasça desta vez em casa. Aliás, meses antes do nascimento de Archie, o primeiro filho do casal, a imprensa avança que a mulher de Harry preferia ter o parte num ambiente num familiar, na Frogmore Cottage (com uma equipa de parteiras) e não num hospital. A data de nascimento foi prolongada e Meghan foi aconselhada a viajar para Londres até ao Hospital Portland.

O cenário da mansão de ambos (ver aqui) será, de acordo com o exclusivo da publicação, o local de nascimento escolhido para a bebé.