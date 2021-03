Max Mumby/Indigo

Não se trata do príncipe William ou do príncipe Harry, mas de Peter Phillips, que também é neto, o mais velho, da rainha Isabel II. O irmão de Zara Tindall, que recentemente deu as boas-vindas ao terceiro filho no chão da casa de banho, foi interrogado pela polícia por ter percorrido mais de 700 km de carro para visitar uma mulher.

De acordo o jornal Metro, Peter Phillips, de 43 anos, viajou de Gloucestershire, na Inglaterra, até a vila de St Cyrus, na Escócia, para se encontrar com uma mulher de 40 anos que está separada, mas ainda é casada com o pai dos seus dois filhos. É importante referir que o filho mais novo da princesa Ana, que é o 17º na linha de sucessão ao trono britânico, está solteiro desde o ano passado após ter colocando um ponto final ao casamento de 11 anos com Autumn Kelly.

No entanto, as autoridades parecem não ter encontrado nenhuma violação da legislação da Covid-19. Segundo os representantes de Peter, tratou-se de uma viagem de negócios através da sua empresa XL Medical, que fabrica testes rápidos para o novo coronavírus.