O último fim de semana foi de celebração para Luís Figo. Daniela, a filha mais velha do ex-futebolista, celebrou 22 anos. Uma data que o antigo craque fez questão de assinalar nas redes sociais, brindando os seus seguidores com duas imagens em que aparece ao lado da filha.

"22 lindos anos. Feliz aniversário. Amo-te tanto, tenho tanto orgulho em ti", escreveu o ex-jogador na legenda da publicação, aproveitando para se declarar.

Recorde-se que além de Daniela, Luís Figo é pai de Stella e Martina. As três jovens são fruto do seu casamento com Helen Svedin.

