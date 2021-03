Jeff Kravitz

Emma Stone é uma mulher muito reservada no que toca à sua vida privada e, por isso, apesar de se saber que foi mãe no passado dia 13 de março, a atriz ainda não revelou qual o sexo e nome do bebé.

No entanto, a revista PEOPLE adianta que Emma foi mãe de uma menina, fruto do relacionamento com Dave McCary.

A publicação norte-americana tentou contactar os representantes da atriz, sem sucesso, mas sabe que Emma terá dado à luz uma bebé.

Recorde-se que a atriz e o director conheceram-se em 2016 mas só em 2020 é que subiram ao altar, numa cerimónia privada.