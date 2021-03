Reprodução Instagram, DR

Já nasceu a terceira filha de Hilary Duff. A atriz partilhou a novidade nas redes sociais no último fim de semana, brindando os seus seguidores com uma imagem captada instantes após o parto.

"Mae James Bair. AMAMOS-TE, linda. 24-3-21", escreveu Duff na legenda do registo fotográfico em que surge dentro de uma piscina, a segurar a filha recém-nascida, fazendo-se acompanhar pelo marido e os dois filhos mais velhos.

Recorde-se que a bebé - tal como a pequena Banks Violet , de dois anos - é fruto do casamento da atriz com Matthew Koma. Duff é ainda mãe de Luca, de nove anos, fruto do seu anterior relacionamento com Mike Comrie.

